Protesta, të rinjtë e PD i mbyllin gojën ERTV-së së Ramës

Nje tjeter sombolike e protestes se sotme eshte edhe raporti i mazhorances me median. Të rinjtë protestues të PD kanë mbyllur gojën me shirita me logon ERTV, në shenjë proteste për mungesën e lirisë së shprehjes.

“Një formë proteste edhe ndaj përpjekjeve të qeverisë dhe Edi Ramës për t’i mbyllur gojën kritikëve dhe veçanërisht pas miratimit të paketës së re të censurës të miratuar nga qeveria dhe të kundërshtuar nga organizatat e gazetarëve vendas dhe ndërkombëtarë”, deklarojnë ata.

Të rinjtë mbajnë në duar pankarta për lirinë e medias duke dhënë një mesazh.