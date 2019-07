Protesta e parë pas 30 qershorit: Ç’ka ndryshuar në planin politik

Që nga 16 shkurti i këtij viti opozita është zbrazur e gjitha në rrugë për të kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama, dënimin e zyrtarëve të lartë që dyshohen për përfshirje në shitblerjen e votave, krijimin e një qeverie trazitore dhe mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme, (tashmë edhe lokale) të parakohshme.

Zgjedhjet (votimet) e 30 qershorit duket se i shtuan edhe një kauzë e fakte të tjera më shumë në duart e opozitës për të vijuar me protestat masive në Tiranë dhe në të gjithë vendin. Më 30 qershor në më shumë se gjysmën e bashkive të vendit u votua vetëm një kandidat përfaqësues i PS-së, në bashkitë e tjera votimi ishte formal, pasi “fitorja” ishte e paracaktuar ende pa u hapur një proces, që edhe ai në fund doli me shumë probleme.

Partisë Socialiste i interesonte pjesëmarrja në votime. Pikërisht edhe në këtë pikë ka dyshime të forta, madje edhe fakte që konfirmojnë se edhe pjesëmarrja me 23.8 % e dalë më shumë vonesë dhe madje disa herë e korrigjuar nga KQZ është një shifër fiktive. Në më shumë se 12 bashki të vendit ka mospërputhje të numrit të votuesve me votat e gjetura në kuti. Çuditërisht ndodh ajo që nuk mund të imagjinohet. Ka më shumë vota sesa votues të deklaruar.

Tre ditë më parë, kreu i KQZ-së Klement Zguri kërkoi hetim administrativ të brendshëm për mospërputhjen e shifrave, por kjo kërkesë u rrëzua në moment nga katër anëtarët socialistë të institucionit më të lartë të administrimit të zgjedhjeve. Gjithashtu, Zguri pas kësaj kërkese u kërcënua me jetë bashkë me familjen në rrjetet sociale dhe aktualisht vijon të ruhet me forca të shumta të Gardës së Republikës. Edhe zërat socialistë të rangut të lartë që shpreheshin për një “fitore mbresëlënëse”, janë shuar me kohë, pasi pjesa më e rëndësishme e tollovisë politike dhe institucionale nis tani e në vijim. A mund të quhen zgjedhje kur nuk ka rivalë? A do njihen ato nga faktori ndërkombëtar? A është vendi më pranë përsëritjes së zgjedhjeve lokale njëkohësisht edhe me ato të përgjithshme të parakohshme? Pikëpyetje që përgjigjen do e marrin edhe nga qëndrueshmëria e opozitës, ku një kartë të fortë për t’ia arritur ka edhe protestat e mëdha popullore.

Por kaq duket se nuk mjafton. PD-së dhe opozitës tashmë i nevojitet ofrimi i një tjetër projekti, jo vetëm premtimesh, por dhënia e garancive ligjore apo morale që me ardhjen e saj në pushtet do nisë një tjetër formë qeverisje, ku llogaridhënia para qytetarëve, pjesëmarrja e tyre në vendime të rëndësishme dhe forma e re qeverisëse mund të sjellë ndryshimin, larg këtij establishmenti politik dhe kaotik të 29 viteve të fundit.

Jo vetëm kaq, por nuk kanë munguar zëra se tashmë presioni i kancelarive ndërkombëtare po zhvendoset më shumë drejt kryeministrit Edi Rama, duke e akuzuar se nuk ka bërë sa duhet për të zgjidhur krizën. Në plan ndërkombëtar nuk ka pasur shumë reagime, por një samit i zhvilluar në Poznan të Polonisë në kuadër të Procesit të Berlinit nxori në pah edhe njëherë se Shqipëria mbetet nxënësi i dobët i rajonit. Maqedonia mbetet nxënësi më i mirë dhe duket se zgjedhjet e dështuara nuk do e përmirësojnë situatën e Shqipërisë kur të diskutohet nisja e negociatave.

Në planin e brendshëm, këto ditë të nxehta janë dominuar nga sulmi që ka ndërmarrë kreu i shtetit ndaj kryeministrit Edi Rama. Në qendër është Reforma në Drejtësi, por Meta ka thumbuar edhe mënyrën se si u mbajtën zgjedhjet.

Një tjetër zhvillim jo më pak i rëndësishëm lidhet me situatën e rënduar të lirisë mediatike në vend, që ka alarmuar edhe ndërkombëtarët.

Protesta e së hënës vjen në një kohë kur opozita thotë se 85 për qind e popullsisë ka refuzuar të dalë në votimet e qeverisë. Por edhe vetë opozita është nën presion për të provuar se ky bojkot masiv i kutive të votimit ka ardhur edhe për shkak të thirrjeve të saj dhe nuk është thjesht një përbuzje e shqiptarëve ndaj politikës në përgjithësi. Nuk mungojnë as zërat se tani opozita duhet të ofrohet më shumë si alternativë e pushtetit, duke shpalosur programin dhe vizionin e saj. Po ashtu, kjo protestë vjen kur sezoni i pushimeve po i afrohet kulmit dhe interesi për politikën mund të pësojë bjerrje në këto ditë të nxehti ekstrem. Gjithsesi, e hëna tregon se kriza politike vazhdon të mbetet në vend, ndoshta edhe më e komplikuar./mapo.al