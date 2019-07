Kryemadhi: E sfidoj Ramën publikisht, të dalim të dy para drejtësisë

Kryetarja e LSi Monika Kryemadhi ka folur per mediat pasi doli nga selia e partise se saj dhe iu drejtua bulevardit te Tiranes per tu bashkuar me protestuesit.

Kryemadhi akuzoi Ramen per organizimin e zgjedhjeve farse dhe vjedhjen e votave.

Ajo u pyet nga media nese ka frike nga reforma ne drejtesi por u pergjigj duke e sfiduar kryeministrin.

“Une frike nga drejtesia? E ftoj Edi Ramen te dalim te dy para drejtesise, ai ma me mijera fashikuj kurse une kam vetem nje krim, qe ndihmova Edi Ramen te vinte ne pushtet. Kete krim nuk e kam para gjykatave e drejtesise por para shqiptareve”, tha Kryemadhi.

Ajo theksoi se ndihma qe LSI i dha Rames per te ardhur ne pushtet u kushtoi shqiptareve drejtimin nga nje qeveri e lidhur me krimin qe i varferoi qytetaret dhe uli vende e punes./lajmifundit.al