Ish-ministri: Dhe kemi fytyrë ne të shajmë grekët

Zgjedhjet e mbajtura në Greqi, ku brenda 24 orësh kishte rezultat të përfunduar dhe sollën betimin e kryeministrit të ri, padyshim që duken një model i largët për Shqipërinë.

Një fakt ky i evidentuar dhe nga ish-ministri i drejtësisë Ylli Manjani, i cili thotë se gjithçka pamë në Greqi është perfeksion demokratik, një nga modelet më të pastra.

Manjani shton më tej se ne nuk kemi fytyrë që të shajmë grekët, sa kohë që standardet tona përfundojnë me sherre komisionerësh dhe presione mbi punonjësit e shtetit.

Reagimi i Manjanit:

Çfarë perfeksioni demokratik!

Grekët, dje bënë zgjedhje sot formuan qeverinë e re!

As KQZ, as ODIHR, as Palmer, as Mogherini, as ambasada e as lesh.

As blerje votash, as sherre komisionerësh. Punonjësve të shtetit s’u ndjehet zëri e as ka zë që ti kërcënojë.

Votim i lirë, numërim i shpejtë, rezultat e ndershëm!

Thjesht demokraci!

E pastër sa më ska!

Humbësi largohet.

Fituesi urohet.

Populli vendos.

Askush nuk mban e as merr me zor pushtetin!

Dhe kemi dhe fytyrë të shajmë Grekët, pa le!