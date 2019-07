E FUNDIT/ Zbulohet përbërja e Komisionit Hetimor për shkarkimin e Metës

Komisioni Hetimor parlamentar për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës, Ilir Meta do të përbëhet nga 13 anëtarë.

Mësohet se nga këto, 9-te do të jenë pjesë e përhershme e komisionit, ndërsa 4 të tjerë do të jenë në rolin zëvendësues.

Kështu, nga grupi parlamentar i PS-së do të jenë 5 anëtarë njëri prej të cilëve do të jetë kryetar i Komisionit dhe 2 të tjerë zëvendësues. Nga grupi parlamentar demokrat 2 anëtarë njëri prej të cilëve do të mbajë pozicionin e zv/kryetarit të komisionit, ndërkohë që një i tretë do të jetë në pozicionin zëvendësues. Nga grupi parlamentar i partive të djathta do të ketë vetëm një anëtar dhe një tjetër zëvendësues ndërsa nga deputetet jashtë grupeve parlamentare do të ketë vetëm një anëtar.

Nga grupi i PS

Ulsi Manja /kryetar

Vasilika Hysi

Klotilda Ferhati

Bashkim Fino

Alket Hyseni

Anëtarët zëvendësues nga PS:

Adnor Shameti

Spartak Braho

Nga grupi parlamentar demokrat:

Alban Zeneli zv.kryetar

Halit Valteri anëtar

Arlind Carcani anëtar zëvendësues

Nga grupi parlamentar i partive të djathta:

Adriatik Alimadhi anëtar

Zef Shtjefni anëtar zëvendësues

Nga deputetet jashtë grupeve parlamentare:

Krenar Rryçi anëtar