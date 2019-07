Rinas/ Vjedhësit mbahen në punë, largohen 9 të pafajshëm

Më datë 20 maj, policia e shtetit njoftoi arrestimin e dy punonjësve të ngarkim -shkarkimit të bagazheve në aeroportin e Rinasit, të dyshuar për vjedhje të pasurisë nga bagazhet e udhëtarëve.

Por sipas asaj që poston ish kryeministri Sali Berisha, dy të dyshuarit vijojnë normalisht punën, ndërsa janë larguar 9 punonjës të pafajshëm dhe pa asnjë lidhje me ngjarjen në fjalë.

Postimi i plotë i ish-kryeministrit:

Vjedhësit mbahen në punë, largohen nga puna te pafajshimt”, shkruan Berisha, ndërsa fton të lexohet edhe mesazhi i qytetarit dixhital.

“Pershendetje Zoti Sali Berisha desha te bej nje denoncim te aeroportit ne Rinas Te vareses qe u vjedh ne valixhet nga punetoret e bagazheve ne fakt me e keqja eshte se punetoret te cilet vodhen varesen I. B dhe L.L ndodhen aktualisht ne pune pa u shqetesuar fare dhe nga puna jan larguar 9 punetore te pafajshem per shkak se Perparim dema .si dhe ,Ardian Cela .I mbajne ne pune akoma te cilin e dine fare mire se varsja ehte marre nga ato shum e sigurt zoti Cela I ka marre nga 500 £ per person dhe para dy muajsh nje tjeter person I jan marre ne valice 15000 £ Zoti Ardian Cela dhe Perparim Dema ja kan marre dy punetoreve dhe ja kan kthy personit qe ja kan marre dhe aktualisht jan shum te qete ne pune vashdojn shum normal dhe kan heq njerez te pafajshme qe I nje te gjithe punetoret te cilit kan vite qe punojn aty anonim ju lutem2