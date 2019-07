Pasi i zbuluan lidhjen me Jonida Maliqin, Romeo flet për dasmën

Ndonëse ata ende nuk kanë pranuar publikisht komentet e ndryshme në Instagram por edhe puthja e fundit që aktori i dha këngëtares në emisionin “3-shat” ngritën edhe më shumë aludimet se dyshja është në një romancë dashurie.

Ditën e sotme, në rubrikën “Për drekë me mua”, në “E diela shqiptare”, Romeo ka shtruar një drekë për Arditin, Donaldin, Borën dhe Blerinën dhe sigurisht nuk kanë munguar edhe komente nga ana e tyre për Romeon dhe lidhjen e tij.

Teksa ishin duke folur Romeo tregoi se e kishte gjetur fatin e tij dhe zbuloi se kur të mbaronte emisionin do të ikte në Marldive.

Në këto momente Blerina e pyet se nëse do të iki me të dashurën dhe se a do të martohej me të në Maldive, ndërsa Arditi e pyeti se nëse do e ftonte në dasmë.

“Sigurisht, unë do propozoj që në dasmën time me partneren time që është këtu, mos të kënodnte asnjë njëri se boll u lodhëm me këngët”, tha Romeo.

“Pse unë kur kam qenë i ftuar kam kënduar”, tha Arditi teksa Romeo i tha se do t’i duhet të pyes “mamin” nëse do që Arditi të këndojë në dasmë apo jo./Xing.