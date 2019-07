Luana Vjollca ka gati këngën e radhës

Luana Vjollca duket se verën e ka pikën e saj më të fortë.

Gjatë kësaj periudhe ajo nuk preferon të bëjë pushime, por punon për të sjellë këngë të reja të cilat menjëherë kthehen në hite.

Në pak kohë ajo ka sjellë disa këngë të suksesshme dhe duket se nuk ka aspak ndërmend të ndalet.



Sipas ‘Prive.al’, këtë herë Luana do të bashkëpunojë me këngëtarin e njohur Shpat Kasapi, madje thuhet se dhe videoklipi është xhiruar, marrë shkasë nga pozat provokuese që moderatorja ka publikuar në Instagram.



Luana dhe Shpati bashkëpunojnë për herë të parë dhe me siguri projekti do të pëlqehet shumë nga publiku.

Kënga më e fundit e Luanës është “Moj bjondinë me sytë e zi”, e cila ishte në bashkëpunim me grupin e njohur “TNT”.