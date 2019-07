Këto janë të mirat e gjumit të drekës

Sipas një studimi të fundit, një orë gjumë në ditë i bën shumë mirë shëndetit tuaj.

Kështu që mos u ndjeni më keq, kur uleni në divan për të vënë një sy gjumë gjatë mesditës sepse trupi ka vërtetë nevojë për atë 1-orësh ose edhe pak më shumë.

Specifikisht, një orë gjumë ul presionin e gjakut, kësisoj pasi të zgjoheni do jeni të mbushur me energji pozitive dhe do ndiheni mjaft mirë.

Një nga bashkëautorët e studimit, Dr. Manolis Kallistratos, është shprehur në këtë mënyrë: “Bazuar në gjetjet tona, nëse dikush ka luksin që të bëjë një sy gjumë gjatë ditës, do ketë benefite të mëdha për sa i përket presionit të gjakut.”

I gjithë ky lajm mund të tingëllojë si një lajm perfekt për gjumashët, mirëpo edhe ju të tjerët që nuk keni marrëdhënie të mira me gjumin, për të mirën tuaj, duhet të përpiqeni ta bëni pjesë të rutinës suaj “një sy gjumë.”