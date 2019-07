Erisa Xhixho rendit arsyet: Pse dështoi Rama në Samitin e Poznanit

Ish-deputetja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Erisa Xhixho ka ironizuar me kryeministrin Edi Rama, i cili sipas saj u paraqit në Samitin e Poznanit në Poloni me duar në xhepa, ndërsa shton se në fund u kthye prej andej si turist pa paraqitur asnjë projekt serioz.

Ajo thotë se të gjitha vendet e tjera të rajonit përfituan projekte të rëndësishme. Ish-deputetja rendit edhe arsyet, të cilat sipas saj kanë ndikur që Shqipëria të mos përfitojë asnjë projekt investimi.

Postimi i Plotë i Xhixhos:

Turist në Samitin e Poznanit!

Edhe një herë dështim i turpshëm. Kryeministri i Shqipërisë shkon në Samitin e Poznanit me duar në xhepa e kthehet prej andej si turist, pa paraqitur asnjë projekt serioz, ndërkohë që të gjitha vendet e tjera të rajonit perfituan projekte të rëndësishme.

ËBIF , Instrumenti i investimeve te ballkanit Perendimor u krijua si një mekanizëm për të mbështetur financiarisht vendet e Ballkanit Perëndimor në kuader të proçesit të Berlinit.

Kryesisht në nderlidhje, në infrastrukturë dhe energjitikë, po më pas u zgjerua edhe për sa i takon projekteve sociale dhe të rinisë si shtyllë kryesore për BE.

Një nga projektet më të rëndesishme të investimit të perfituar nga ky instrument ku kam qënë protagoniste në dhjetor 2016 ka qënë projekti i bashkëfinancimit të linjës Hekurrudhore Tiranë- Rinas-Durrës me vlerë totale investimi 90 milion euro , nga të cilat 36 milionë euro ishte granti i përfituar nga Komisioni Europian. Pjese e financimeve madhore për vendin nga instrumenti ËBIF kanë qënë në vitet 2015,2016 dhe Interkonjeksioni Fier-Bitola dhe Linja 400kv Maqedoni-Shqiperi etj.

Po si ka mundesi qe Shqiperia ne Samitin e Poznanit nuk merr asnje projekt investimi? Për mendimin tim janë disa arsye.

1- Shkrirja e Ministrisë së Integrimit Evropian si koordinatorja dhe promovuesja kryesore e projekteve me financim nga Komisioni Europian.

2-Gjithashtu nuk është perditesuar lista e projekteve të veçanta kombëtare ( NSPP) të maturuara prej kohësh, e cila drejtohet nga kryeministria. Si rregull duhet perditesuar cdo vit.

3-Nuk aplikohet me qasja agresive në propozimin e sa më shumë projekteve të maturuara tek donatoret për të pasur mundësi për të përthithur sa më shumë fonde për vendin.

4-Nuk është eficente Ministria për Europen dhe Punet e Jashtme për të nxitur dhe orientuar ministritë e linjes për përpilimin , maturimin dhe aplikimin e projekteve serioze për fonde tek donatorët.

5-Nuk ka burime njerezore të mjaftueshme që të përthithin fondet në dispozicion për investime në kuader të Proçesit të Berlinit me instrumentin që u krijua ËBIF.

Kjo ka sjellë dështim të turshpëm në prezantimin e Shqipërise ku për herë të parë që nga krijimi i ËBIF ne Nuk përfitojmë asnjë projekt investimi në Samitin e Poznanit nga fondi 180 milionë euro që ishte në dispozicion për Rajonin.

Por prezantohemi me 11 projekte aspak të maturuara duke treguar mungesë serioziteti, përgjegjshmerie dhe vullneti për të perfituar projekte investimi për vendin tonë . Vendi yne meriton një perfaqesim dinjtoz që kurresesi nuk mund të behet nga një kryeminister e qeveri qe nuk di dhe nuk ka aftesi për të konkuruar me vendet e rajonit me projekte ambicioze dhe të besueshme që i shërbejnë zhvillimit të vendit.