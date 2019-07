Çfarë të konsumoj për të ulur kolesterolin në organizmëm?!

Ushqimet jeshile të tilla si sallata, lakra, spinaqi po edhe arrat, farat, fasulet dhe qumështi i sojës mund të ndihmojnë në uljen e kolesterolit LDL (të keq) në organizëm dhe kjo sipas një studimi të bërë nga Dr. David Jenkins i Universitetit të Torontos.

Njerëzit me nivele të larta kolesteroli të keq shpesh këshillohen të ndjekin një dietë të ulët në yndyrë, me kolesterol të ulët, me fibra të larta, e cila ka vërtetuar se ndihmon në uljen e nivelit të kolesterolit por ama në një nivel të vogël.



Pra një mënyrë e mirë për të shpëtuar nga nivelet e larta të kolesterolit në organizëm do të ishte ndjekja e dietës së Portofolit e shpikur nga vetë ky doktor.

Çfarë të hamë për këtë dietë?

-Tërshërën

Bajamet

-Bimë

-Proteinat e sojës

Sa energji duhet të marrë një person nga yndyrnat?

Jo më shumë se një e treta e energjisë në organizëm duhet të vijë nga yndyra, që do të thotë një maksimum prej 90g energji në organziëm duhet të ijë nga yndyrnat.

