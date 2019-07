Basha në Durrës: Nuk jemi tërhequr nga kërkesa për largimin e Ramës…

Kreu i opozites Lulzim Basha, pas takimeve ne Vore dhe ne Kamez, ishte edhe ne Durres ku kerkoi qe te gjithe qytetaret te dalin ne proteste te henen! “Beteja vazhdon deri ne largimin e Edi Rames”, ka thene Basha nje jave pas votimeve te 30 qershorit.

Basha falenderoi qytetaret e Durresit qe refuzuan masivisht regjimin e Edi Rames me 30 Qershor. Duke vene ne dukje rendesine e qendreses gjate ketyre muajve, lideri i opozites theksoi se beteja vijon deri ne largimin e Edi Rames.

“Masivisht duhet t’i bashkohemi protestes se dites se neserme per te treguar se te gjithe bashke do ta bejme Shqiperine si gjithe Europa. E nesermja eshte bashkim i qytetareve europiane qe luftojne per vlerat dhe parimet europiane.”-tha Basha ne takimin informal qe zhvilloi ne Durres mbremjen e se dieles.

“30 qershori ishte dita qe shenoi fillimin e fundit real te Edi Rames”- u shpreh kryetari i Partise Demokratike.