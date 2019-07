“LSI makthi i kryeministrit”, Kryemadhi zbulon mesazhet e Ramës

Kryetarja e LSI Monika Kryemadhi e ftuar në emisionin “Kjo javë” në “News 24” komentoi mesazhet e Ramës dërguar Metës, ku sipas presidentit, i thoshte se “LSI do të shkrihet”.

Kryemadhi theksoi se Rama i ka dërguar mesazh edhe asaj, ku i thoshte se “sallat e LSI do të zbrazen”. Ajo akuzoi Ramën se punon vetëm për pushtet, kurse tha se LSI është një strukturë morale dhe shpirtërore shumë e fortë dhe jo strukturë qe mendon veç për pushtet.

“Tani e pashë. Meta nuk ma tha. Paska bërë shumë mirë që s’ma ka thënë. Për mua dhe LSI ka shumë vlerë ai mesazh. Tregon planin e Ramës më 2017 për të shkarkuar Bashën dhe për të emëruar kryetar tjetër. Domethënë s’paska pasur marrëveshje, por Rama paska pasur plane. Makthi i Ramës qenka LSI.

Më conte mesazhe me njerëzit e vet dhe thoshte s’do mbushësh sallat më. Bleu drejtorët e LSI dhe i mbajti ca zëdhënësa, i mori këta dhe kujtoi se LSI ishin këta. LSI është strukturë solide shpirtërore dhe jo pushteti. Për LSI janë harxhuar para pa fund, sepse LSI palcën e vet e ka bazuar te sistemi dhe jo te pushteti dhe as te punësimi. Pas LSI nuk lidhen njerëzit për para, sepse i blente Rama. LSI është parti solide me moral.”, tha Kryemadhi.

Sa i takon deklaratave të presidentit Ilir Meta se opozita nuk duhet të përdorë dhunën, Kryemadhi vlerësoi se Meta bën punën e tij si president.

“Ilir Meta do të bëjë punën e tij si president. Jo vetëm Meta ka bërë thirrje për dhunë, por edhe Sandër Lleshi ka bërë thirrje anti-dhunë. Vërtetë ne mund të jemi nxitës të qytetarëve për të protestuar. Nëse nuk do të kishte c’dekret të presidentit do të kishte përplasje bandash.

Sot nuk garantohet dot siguria e qytetarit, jo qytetarit. Një nga problemet e 30 qershorit s’do ishte Rama e Basha, problemi do ishte se viktima do ishin shqiptarët. A e dini sa fletë votimi kanë ardhur nga Sllovenia pa certifikimi”, u shpreh ajo.