Kujtim Gjuzi ka vetem pak muaj qe ka hyre ne Parlamentin e Shqiperise.

Shume shpesh para dhe pas hyrjes ne Parlament ai eshte bere objekt mediatik me deklaratat e tij per edhe me aksesoret e diskutueshem si telefoni Vertu, etj.

Se fundi Gjuzi ka terhequr vemendjen me nje jaht ne te cilin eshte shfaqur ne detin e Vlores ne zonen e ishullit te Zasanit.

Prane ne jahtin ku ka bere fito, Gjuzi duket se mban edhe nje shishe me pije alkoolike.