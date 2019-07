“Ç’do bësh ti…” Marina i zbulon sekretin Luana Vjollcës

Luana Vjollca është një ndër moderatoret më të suksesshme të momentit, por prej disa kohësh ajo është bërë pjesë edhe e muzikës.

Pas bashkëpunimit me grupin kosovar TNT për këngën ‘Moj bjondinë me sytë e zi’, Luana ka nisur punën për këngën e re dhe shumë shpejt do vijë sërish në bashkëpunim.

‘Prive.al’ mëson se moderatorja ka bashkuar forcat me Shpat Kasapin për këngën e re.

Hitin e ri e ka paralajmëruar edhe motra, Marina Vjollca e cila i komenton në Instagram Luanës: ‘Bishe, imagjino çdo bësh ti pas disa ditësh, mezi po pres’.