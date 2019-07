Kryemadhi si ndahet Ramës, paralajmëron një tjetër dosje

Në një takim me strukturat e LSI-së, Monika Kryemadhi tha se kryeministri Rama tenton të vendosë diktaturën, kjo referuar zgjedhjeve të 30 qershorit.

Ajo tha se Rama është kthyer në një personazh humoristik, qesharak e po kështu edhe tragjedik për shqiptarët. Duke u rikthyer sërish tek zgjedhjet, Kryemadhi u shpreh se Rama e ka tejkaluar çdo normë, ku nuk rinte dot pa futur duart në kutitë e votimit, në gjithë procesin zgjedhor.

Sipas saj, ‘vesi del me shpirtin”, e për rrjedhojë, kur ti mbyllet shpirti do ti mbyllet edhe dëshira për të vjedhur. Mjaft e vendosur për të çuar deri në fund misionin për shporrjen e kryeministrit, kryetarja e LSI-së tha se do bëjnë çmos për të mos mbajtur peng shtetin.

“30 qershori ishte fundi i të gjithë psikologjisë dhe vizionit të tij për ta kthyer Shqipërinë në një vend monist. Sot kemi një raport të ODIHR, që thotë se në zgjedhje, një parti u regjistrua në mënyrë të jashtëligjshme. Dosja “184” dhe “339” do kenë bashkudhëtare edhe dosjen 30 qershori. Se Rama nuk ndejti dot pa futur dorën tek kutia, procesverbali, gjithë procesi zgjedhor”.