Napoli blen kartonin e 30-vjeçarit

David Ospina e kaloi një vit huazim te Napoli, ndërsa tashmë italianët e kanë blerë përfundimisht kartonin e gardianit 30-vjeçar.

Ospina zhvilloi gjithsej 24 ndeshje me Napolin në sezonin që sapo u mbyll, duke ndarë portën edhe me portierin tjetër Alex Meret, i cili ka fituar vendin e titullarit në ndeshjet e fundit.

Kolumbiani i ka kushtuar Napolit 3.5 milionë euro, të cilat do të derdhen në arkat e “Topçinjve të Londrës”.