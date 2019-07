Macron: Nuk do të lejoj zgjerimin pa reformë të thellë brenda BE-së

Në një artikull të gjatë kushtuar vendeve që aspirojnë për tu integruar në Bashkimin Europian, agjensia prestigjioze e lajmve Reuters shkruan se ai që i ka dalë kundër këtij procesi është presidenti francezm, Ammanuel Macron.

“Unë jam më shumë skeptik ndaj atyre që thonë se e ardhmja e Evropës qëndron në zgjerimin e mëtejshëm, kur nuk mund të gjejmë marrëveshje mes 28 shteteve”, tha Macron ndërsa po qëndronte të hënën në Bruksel, transmeton Reuters.

“Dhe unë jam këmbëngulës për faktin se do të refuzoj të gjitha format e zgjerimit para reformës së thellë në mënyrën se si funksionojmë institucionalisht”.

Gazetari Richard Lough shkruan për Reuters se Macron mund të vendos edhe veto lidhur me qëndrimin e tij nëse vendet e tjera do të binin dakort për pranimin e Shqipërisë dhe MAqedonisë së Veriut.

Ndërsa për Maqedoninë përmend si arritje marrëveshjen për çështjen e emrit me Greqinë, për Shqipërinë në artikullin e mëposhtëm shkruhet se shihet nga vendet skeptike “si një nga vendet më të korruptuara të Evropës që nuk ka arritur të luftojë pastrimin e parave, përballet me rezistencë më të fortë nga shtetet e Evropës veriore”.

Nga Richard Lough

Vendet e jashtme të Bashkimit Europian që synojnë pranim në klub përballen me perspektiva të shkurtra pasi presidenti francez Emmanuel Macron nuk pranoi të priste zgjerimin e mëtejshëm derisa blloku të shpejtojë vendimmarrjen dhe rikthen kredibilitetin e saj.

Të frustruar nga paaftësia e bashkëluftëtarëve për të rënë dakord se kush duhet të mbajë vendet më të larta të punësimit në BE për më shumë se gjysmë miliardë qytetarë, Macron të hënën i dha një “jo” të tmerrshëm të tjerëve që aspirojnë anëtarësimin.

Mbështetësit e zgjerimit të BE drejt lindjes argumentojnë se do të mbështesin anëtarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor kundër rritjes së ndikimit të Rusisë dhe Kinës.

Megjithatë, Franca shqetësohet se zgjerimi do të linte vendimmarrjen edhe më të vështirë dhe mund të inkurajonte partitë nacionaliste.

Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria do të ishin viktimat e para të zhgënjimit të Macronit, pasi dëshira e tyre për bisedimet e anëtarësimit është bërë më shumë se një vit.

Macron tha se prestigji i Evropës ishte në rrezik nëse blloku vazhdimisht mbahet peng nga grupet e pakicave, me vendime të vështira të nevojshme për çështje që shkojnë nga ndryshimet klimatike në migracion.

Për dekada të tëra, BE-ja, e cila filloi jetën si një komunitet ekonomik i gjashtë vendeve pas luftës i krijuar për të nxitur paqen dhe tregtinë, ka luftuar për të balancuar zgjerimin me bashkëpunim më të thellë ekonomik dhe politik.

Tani shtrihet nga Portugalia në perëndim në ish-shtetet komuniste një herë në orbitën e Moskës në lindje.

Shtetet e Ballkanit të Kosovës, Serbisë, Malit të Zi dhe Bosnjës dhe Hercegovinës kërkojnë të hyjnë.

Kancelarja gjermane Angela Merkel ka shprehur publikisht mbështetjen për Maqedoninë e Veriut që fillon bisedimet e pranimit. Ministri i saj i shtetit për Evropën, Michael Roth, i tha Reuters se politika e jashtme dhe e sigurisë e BE do të gjykohej për ruajtjen e paqes, demokracisë dhe stabilitetit në të gjithë Evropën në tërësi.

“Nuk mund të heqim dorë nga zgjerimi. Kjo nuk do të ishte në interesat gjermane dhe as evropiane, “tha Roth. “Aderimi është i lidhur me kërkesa të qarta. Duhet të qëndrojë ashtu. ”

Maqedonia e Veriut shpreson se zgjidhja e mosmarrëveshjes së saj të gjatë për emrin me Greqinë do të jetë bileta e saj.

Shqipëria, e perceptuar si një nga vendet më të korruptuara të Evropës që nuk ka arritur të luftojë pastrimin e parave, përballet me rezistencë më të fortë nga shtetet e Evropës veriore.

Shumica e vendimeve në Këshillin Evropian, pjesa ndërqeveritare e vendimmarrjes së BE-së ku liderët vendosin mbi skemat e përgjithshme të politikav, kërkojnë një shumicë të cilësuar. Megjithatë, gjetja e një marrëveshjeje për çështje të tilla si politika e migracionit dhe ndryshimi i klimës është provuar të jetë e vështirë.

Zgjerimi kërkon njëzëshmëri, domethënë Macron do të kishte fuqinë e vetos. Hollanda gjithashtu u pozicionua me Francën, kur çifti papritur bllokoi fillimin e bisedimeve të BE me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në qershor 2018.

Megjithatë, është e paqartë nëse Macron do të vendoste një veto, veçanërisht nëse Gjermania është në mbështetje.

“Asgjë e re nga Macron. Kur thotë se zgjerimi ai nënkupton pranimin përfundimtar – aq e vërtetë, ne duhet të jemi institucionalisht të gatshëm për shtetet e reja anëtare “, tha një zyrtar evropian, duke minimizuar qëndrimin e tij.

Në një test të mundshëm të hershëm, media e Maqedonisë së Veriut njoftoi se kryeministrat e saj dhe të Francës do të takoheshin në periferi të një konferencë të Ballkanit BE-Perëndimor në Poloni të premten dhe do të përpiqeshin të siguronin përkushtim për një datë për miratimin e bisedimeve të pranimit.

Dështimi i BE-së për të treguar angazhimin e Maqedonisë Veriore ndaj negociatave të anëtarësimit rrezikon të dëmtojë përpjekjet e bllokut për të nxitur reformat në Ballkan, tha Nikola Burazer në Qendrën për Politikë Bashkëkohore me bazë në Beograd.

“Nëse nuk shpërblehet, kjo do të ishte një sinjal për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor që BE-ja e tyre (perspektiva) nuk është e sigurt”, tha Burazer.

Ish ministri i jashtëm shqiptar Ditmir Bushati tha se nuk kishte asnjë arsye pse reformat e kërkuara nga Macron nuk mund të zhvilloheshin njëkohësisht me bisedimet e pranimit.

“Ne nuk kërkojmë datën për t’u bashkuar me BE,” i tha ai Reuters. “Ne po kërkojmë të fillojmë procesin e negociatave, të cilat do të jenë sfiduese, të gjata dhe të dhimbshme për vende si Shqipëria”.