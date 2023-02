Çifti me 55 vite diferencë dëshiron të bëhet me fëmijë

Një cift me gjashtë dekada diferencë moshe thonë se janë më të dashuruar se kurrë dhe duan të bëhen me fëmijë. Drejtoresha e një agjensie funerale, Alexis Tadlos është 24 vjece dhe u takua për herë të parë me bashkëshortin Charles Tadlock, 79 vjec në kushë.

Ai kishte shkuar atje me bashkëshorten e tij Kathy, e cila ndërroi jetë në shtator të vitit 2017 për shkak të një sëmundjeje në mushkëri. Gjatë atyre momenteve të vështira, Alexis iu gjend pranë Charles duke folur dhe qëndruar me të.

Sipas tyre, me kalimin e kohës lindën ndjenjat dhe në tetor të vitit 2018, Charles i propozoi. Për shkak të diferencës në moshë, njerëzit mendojnë shpesh se është gjyshi i saj, jo i dashuri.

"Ne u takuam për herë të parë në kishë kur ai vinte me gruan e tij Kathy. Ajo dhe unë ishim shoqe të mira dhe u mërzita shumë kur ndërroi jetë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Nuk e njihja shumë Charles, por një ditë e pashë të ulur në kishë dhe po qante. Shkova ta mbështes dhe folëm gjatë. U bëmë miq të mirë pas kësaj dhe filluam të dilnim bashkë. Unë mendoj se ndjenjat u rritën nga fakti se kalonim shumë kohë së bashku", tha Alexis.

Pas gati një viti njohjeje, Alexis po mendon të bëhet me fëmijë me pensionistin Charles, pavarësisht diferencës në moshë.

Alexis tha se u lumturua shumë kur mësoi se i dashuri ndihet në të njëjtën mënyrë.