Meta nxjerr mesazhet: Ç’më shkroi Rama

Me gjuhë të ashpër ndaj kryeministrit, ku ofroi edhe zgjidhjen e tij për daljen nga kriza, Presidenti Ilir Meta duket se sot ka vendosur t’i nxjerrë të gjitha në dritën e diellit, madje edhe mesazhet private me kreun e qeverisë. Para mediave, ndërsa theksoi se nëse do ishte në Shqipëri, ditën që opozita dogji mandatet, ky veprim nuk do të ishte kryer.

“Ta dinë të gjithë shqiptarët se po të isha këtu, pasi isha në Gjermani, opozita s’do i braktiste mandatet. Ose të paktën ish- partia që kam përfaqësuar, LSI, se shpirti im e di, jo i Monikës, se cfarë kam hequr për të mos asgjësuar partinë nga 17 maji.” U shpreh Meta ndërsa zbuloi edhe mesazhin që i conte kryeministrit Rama më 18 shkurt, dy ditë pas 16 shkurtit, ditë në të cilën opozita dogji mandatet zyrtarisht.

“Lulit i kam shkruar në fund 2017 se pas lokaleve s do jetë më kryetar partie, ndërsa ty po të shkruaj sot që pasi të mabrosh mandatin e presidentit s’do gjesh më gjurmë LSI-je. Mbase jam gabuar por më vjen keq.” tha Meta ndërsa përgjigjen zgjodhi t’ja jap publikisht Ramës, ndërsa tha se: Mua kur s’më ërdhi keq për gjithë hisotirnë time, në PS s’me vjen keq as për LSI, se e kam bërë për t’i dhënë mundësinë Shqipërisë, qëllimi im është të mos lejojë Edin dhe ata të mos gjurmë demokracie e gjurmë shqipërie. Ndaj të thellohet e pas këtij mesazhi kam dhënë një intevistë të DË ku theksova opozita një hap pas dhe qeveria dy . vijoi Meta