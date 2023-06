Meta: Ambasadat po na japin zgjidhje që na çojnë në Korenë e Veriut

Presidenti Ilir Meta tha gjatë konferenvcës se tij për mediat se ambasadat po na japin zgjidhje që na çojnë në Korenë e Veriut dhe sfidon me zgjedhje te presidentit permes popullit.

Pyetjes nëse besonte se do të ketë ndryshime kushtetuese për zgjidhjen e presidentit nga populli?

Kreu i shtetit Ilir Meta ju pergjgij: A duan të zgjidhin krizën. Ti japin mundësi njerëzve të shprehen, kanë të drejtën e tyre. A nuk janë dakord me presidentin. A duan ta pjekin presidentin në furrë. Ta shkrijë haahhah qeshin ata. Hajde pra ta hedhim në popull dhe ta shkrijë populli. Unë skam frikë. Këta pse kanë frikë. Nëse ka frikë Luli nga zgjedhjet punë e tij, por... Edhe pak të drejtë ka Luli me të thënë të drejtën se ato dosje duhej të ishin zgjidhur me kohë. Dhe këto ambasadat që na japin zgjidhje që na çojnë në Korenë e Veriut duhet të kishin folur me kohë prë hetimin e atyre dosjeve. Vetëm përfaqësuesit e Bundestagut kanë kërkuar në mënyrë konsistente hetimet e dosjeve zgjedhore, si të Dibrës dhe Shijakut.