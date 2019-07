Fox News në SHBA: Presidenti shqiptar akuzon Soros për destabilizim të vendit

Vijon jehona në mediat ndërkombëtare lidhur me deklaratat e sotme të presidentit Ilir Meta, i cili akuzoi hapur dhe drejtpërdrejtë manjatin dhe mentorin e Edi Ramës, George Soros, që po punon për destabilizimin e vendit.

Më e fundit në rradhë është Fox News, televizioni më i madh në SHBA dhe media pro presidentit Donald Trump, armiku më i madh i Soros.

Sipas medias amerikane, Ilir Meta akuzoi Soros, si ideatorin e “një komploti që synon kapjen tërësisht të shtetit”.

“Kam disa fjalë për miliarderin e nderuar George Soros. Nuk e kam dëgjuar me vëmendje Viktor Orbanin në vitin 2000 në janar, ku po i flisja me gjithë dashuri për Sorosin, se me thënë të drejtën atëherë na ndihmoi në kohën e opozitës se dhe ai socialist është në pikëpamje, edhe më tha keni kujdes se nuk është aq demokrat sa duket dhe shpesh komploton kundër demokracisë”, citon Fox News fjalët e presidentit

Miliarderi majtist George Soros akuzohet nga presidenti i Shqipërisë për “kompllot” që synon destabilizimin e vendit

Chris Irvine FOX News

Presidenti i Shqipërisë, ditë e martën, denoncoi zgjedhjet bashkiake që u zhvilluan të dielën si një “farsë”, duke akuzuar filantropin dhe miliarderin e krahut të majtë George Soros për përfshirjen në një “kompllot.”

Ilir Meta tha se Soros, një gogol për qarqet e krahut të djathtë, ishte përgjegjës për “një komplot që synonte kapjen tërësisht të shtetit”, kjo sipas faqes së internetit në gjuhën angleze Balkan Insight. Ai nuk ofroi dëshmi për të mbështetur pretendimet e tij.

Gjatë një konference shtypi, të martën, Meta thuhet se ka thënë: “Kam disa fjalë për miliarderin e nderuar George Soros. Unë nuk e dëgjova me vëmendje [Kryeministrin hungarez] Viktor Orban në janar të vitit 2000, kur flisja me dashuri për Xhorxh Sorosin sepse me thënë të vërtetën ai na ndihmoi kur ishim në opozitë dhe [Orbani] më tha: ki kujdes sepse ai nuk është dhe aq demokratik dhe shpesh komploton kundër demokracisë “.

Ai gjithashtu iu drejtua bashkësisë ndërkombëtare – përfshirë SHBA dhe Bashkimin Evropian – duke u bërë thirrje diplomatëve “të mos bëhen qesharak dhe të mos luajnë me kushtetutën tonë”, kjo sipas agjencisë italiane të lajmeve Ansa.

Meta kishte provuar më parë të anulonte zgjedhjet e së dielës, duke thënë se ato do të ishin jodemokratike pa pjesëmarrjen e opozitës shqiptare, e cila bojkotoi votimin.

Por kryeministri Edi Rama i Partisë Socialiste në pushtet urdhëroi të dielën zgjedhjet për kryetarët e komunave dhe anëtarët e këshillit lokal dhe partia e tij pritet të marrë shumicën e votave me një diferencë të konsiderueshme. Rezultatet paraprake u pritën të martën, por u vonuan.

Opozita ka deklaruar se pjesëmarrja e ulët – 21.6% – tregoi se zgjedhjet e së dielës ishin jokushtetuese dhe të paligjshme. Vëzhguesit ndërkombëtarë thanë se mungesa e pjesëmarrjes së opozitës nënkuptonte se votimi u konsiderua “me pak interes për elektoratin”.

Meta ka propozuar zgjedhje të reja vendore dhe zgjedhje të përgjithshme të parakohshme në tetor, por nuk ka gjasa të pranohet nga socialistët.

Meta u zgjodh president në vitin 2017, por parlamenti shqiptar, i cili kontrollohet nga socialistët, e ka vënë nën hetim dhe po kërkon ta largojë nga detyra.