Edi Rama i puth dorën efektives Nuka, i jep medaljen e mirënjohjes

Kreu i qeverisë, Edi Rama i ka dhënë sot efektives së policisë, Ina Nuka, medaljen e mirënjohjes pasi u plagos në detyrë gjatë protestës së banorëve të Astirit para Kuvendit.

Gjatë një takimi me Policinë e Shtetit, kryeministri i puthi dorën që iu plagos efektives, ndërsa u shpreh se sot është dita e duhur për t’i dedikuar Inës dhe të gjitha vajzave që shërbejnë në policinë e shtetit.

Ai falenderoi policinë e shtetit në emër të tij dhe të shqiptarëve që gjithçka shkoi mirë në zgjedhjet e 30 qershorit.

Fjala e kryeministrit Rama:

Një mirënjohje e falenderim të veçantë për 60 efektivët e lënduar gjatë dhunës agresive kundër shtetit. Më vjen mirë që këtu mes jush ndodhert simboli i rezistencës, kolegia dhe mikja juaj, tani e them dhe me krenari edhe mikja ime, Ina Nuku. Ina ra pre e një sulmi qorr. Një vajzë e zonja dhe e bukur me rezultate shumë të mira, studente shumë e mirë. Ina u plagos rëndë përballë politikës së rrugës. Ina Nuku reagoi menjëherë ndaj një sulmi që i rrezikoi jetën, por nuk shpëtoi dot dorën. Sot është dita e duhur për t’i dedikuar Inës dhe të gjitha vajzave që shërbejnë në policinë e shtetit me akordimin e yllit të mirënjohjes së kryeministrit’, tha Rama.