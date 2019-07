U shtuan gati 2 mijë vota, kandidatja e Ramës: Mos më pyesni mua

Pas publikimit të rezultateve të votimit në Bashkinë e Urës Vajgurore dhe ndryshimit që pati numri votuesve krahasuar me publikiemt e bërë nga KQZ ditën e djeshme, ka reaguar kryebashkiakia aktuale Juliana Mema.

Ajo është shprehur se I gjithë procesi ka qënë konfort ligjit, me vëshgues të OSBE/OHDIR dhe në respekueshmëri të kodit zgjedhor.

Ndërkohë që e pyetur për ndryshimin e numrit të votuesve Mema ka refuzuar të mbaj përgjegjësi.

Fjala e Juliana Memës:

Sipas dokumentit zyrtarë publikuar nga KZAZ nr.62 rezulton që votues kanë qënë gjithsej 8026, vota të vlefshme 7766 dhe vota të pavlefshme 360.

Sa I përketë ndryshimit që kanë shifrat në listat e KQZ pyesin KQZ unë nuk marrë përsitër të them pse ka ndodhur.

Të thash dhe një herë pyet në KQZ nuk marrë përsipër të merem me këtë gjë. Sipas rezultateve ka fituar me 7766 vota me process te rregullt sipas ligjit duke respektuar kodin zgjedhor. Nuk besoj të ketë pasur ndodnjë problem sepse procesi është monitoruar dhe nga vëzhgues të OSBE/OHDIR dhe e gjithë është zhvilluar konfort ligjit.

Ndërkohë kujtojmë që në Urën Vajgurore është vënë re një ndryshim i shifrave të publikuara nga numëruesit e votave dhe atyre të KQZ.