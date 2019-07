Spiropali: Tani do të fillojë lëvizja “Basha ik”

Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali, deklaroi se zgjedhjet treguan se opozita mori një humbje të madhe dhe tani do të nisë një llogari në PD, ku do t’i kërkohet Lulzim Bashës llogari për djegien e mandateve.

Ka ndërhyrë menjëherë Koço Kokëdhima, e cila i ka kërkuar Spiropalit që të mbajë përgjegjësi për qeverisjen dhe të mos sulmojë partitë e tjera.

Kokëdhima tha se PS mban përgjegjësi për gjithçka dhe nuk duhet tja vendosë fajin kundërshtarëve politikë