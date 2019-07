Ironia e gazetarit për zgjedhjet: U bëmë si firmat piramidale fut 5 të marrësh 7

Votimet e 30 qershorit duket se kanë sjellë reagime të shumat, duke i cilësuar ato si jashtë kodit zgjedhor dhe anti-kushtetuese.

Por mes komenteve nuk ka munguar dhe ironia. Ka qënë gazetari Ylli Dylgjeri ai i cili është shprehur nëpërmjet një statusi në Facebook se votimet njëpartiake kanë qënë sufiçit dhe buxheti defiçit.

”U bëmë prap si firmat rentiere piramidale: fut 5 të marrësh 7”!- shkruan ndër të tjera Dylgjeri.

Postimi i plotë

Votimet sufiçit, buxhetin difiçit! Rezultatet e votimeve po na gajasin. Me rradhë po dalin fitues kryebashkiakët sufiçit. Me shume votues se pjesmarres! Nga 1000-2000 vota plus per koke kryebashkiaku! U beme prap si te firmat rentiere piramidale: fut 5 te marresh 7! Te na rrojne sa malet Vebite, Sudet, dhe Rama. Votimet i nxjerin sufiç. Buxhetin e nxjerin difiçit.