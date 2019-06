Policia ka shoqëruar në polici një tjetër shtetas i cili ka tentuar të pengojë votimet në qarkun e Korçës.

Resul Ravolli 55 vjeç banor i fshatit Barç, ndodhet në polici prej mesditës së sotme.

Kujtojmë se sikundër është paralajmëruar edhe më herët, çdo person i cili do të dëmtonte materialet zgjedhore apo do tentonte të pengonte procesin e zgjedhjeve do të përballej me ligjin.