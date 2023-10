Rival i Veliajt? Voton Tahiri:E bëra zgjedhjen time

Ish-ministri i Brendshëm Saimri Tahiri ka zgjedhur që të marrë pjesë në zgjedhjet e sotme lokale. Në një prononcim për mediat, Tahiri është shfaqur i qeshur para gazetarëve, ndërsa theksoi se ai kishte dhënë tashmë votën e tij.

Teksa u pyet nga gazetarja Klodiana Lala në lidhje me faktin se si do të ndihej nëse do të ishte përballë Erion Veliajt si kandidat për Bashkinë e Tiranës, për faktin se emri i tij ishte lakuar shpesh, ai tha se nuk ka lidhje.



“Mbase ajo nuk është opozita që duam. Unë kam ardhur për të votuar, është një e drejte e imja kushtetuese dhe e çdo qytetari. Do të thoja që kjo mos të kishte ndodhur. Debati është për taksa më pak dhe qeverisje më të mirë. Shpresoj që kryetarët e bashkive që do të zgjidhen me mandat 4 vjecar të punojnë për qytetarët.



Ka shumë kohe deri atëherë, unë sot votova (13 tetor). Ka kohë deri atëherë.

Unë bëra zgjedhjen time te kutia. I bie të tregoj votën. Uroj që të shkojë gjithçka mirë, edhe pa probleme, nuk ma do mendja që njerëzit meritojnë të shohin në televizor këto tmerre. Këto janë zgjedhje si t’i administrojmë më mirë qytetet”, tha ai.