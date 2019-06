Rama: Opozita nuk do ketë paqe me mua nëse nuk tërhiqet

Kryeministri Edi Rama ne daljen e tij per median i eshte referuar edhe krizes politike dhe raportit te ri me opoziten parlamentare dhe jo parlamentare sic tha ai.

Nese duan paqe, paqe do te kene. Nese duan dialog, dora ime eshte e shtrire, por asgje nuk mund te arrihet pa terheqjen e opozites nga sulmi frontal ndaj Shqiperise ne gjuhe te huaj.

Kane nje vend bosh ne tryezen e reformes zgjedhore. Jane te mirepritur aty per te dhene kontributin e tyre sipas rekomandimeve te OSBE/ODIHR.- tha Rama.

Ai beri me dije se opozita do te gjeje vetem fundin e saj nese nuk terhiqet nga kerkesat e saj duke shtuar se qeveria qendrore do ta perfundoje mandatin e saj ndersa bashkiaket e zgjedhur sot do te permbushin zotimet qe kane ndermarre para qytetareve.