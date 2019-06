Nuk dihet përqindja e pjesëmarrësve në zgjedhje, KQZ-së i humb makina llogaritëse

Per here te trete zedhenesja e KQZ ka dale dhe ka belbezuar shifra pa kuptim ne publik ne lidhje me perqindjen e pjesemarresve ne zgjedhjet e 30 qershorit.

Duke dhene vetem numrin e votues, pa treguar totalin per cdo zone dhe perqindjen perkatese te pjesemarrjes, KQZ ka shtuar edhe me shume paqartesine ne publik duke lene qytetaret te pa informuar.

Kanë kaluar mbi tri orë e gjysëm nga përfundimi i orarit zyrtar të votimeve për këtë të dielë, ende Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka dalë zyrtarisht për të njoftuar se sa shqiptarë kanë votuar në rang republike në Shqipëri.

Deri më tani shifrat zyrtare të KQZ-së flasin për 19-22% të votuesve deri në orën 18:00, pra një orë pas përfundimit zyrtar të votimit. Këtë shifër të publikuar dy orë e gjysëm më parë, e ka kundërshtuar PD, e cila është shprehur se në total kanë votuar vetëm 15% të shqiptarëve në të gjithë vendin.

Kryetari i PD, Lulzim Basha tha se as socialistët nuk e kanë votuar këtë të dielë Ramën, ndërsa ky i fundit deklaroi se 30 qershori ishte një ditë historike e fitores së shtetit dhe që i jep akoma më shumë përgjegjësi partisë që ai drejton.