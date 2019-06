Gazetari i DW: Rama ia arriti qëllimit. Askush nuk po flet për zgjedhjet, vetëm për veshjen e tij

Gazetari i Deutche Welle Bahri Cani ka komentuar veshtjen me te cilen kryeministri Rama u shfaq duke votuar ne qendren e votimit ne Surrel.

Komenti i gazetarit: Arritja e qellimit

Nuk e di nese dikush e ka keshilluar apo e ka bere vet, por kryeministri i Shqiperise Edi Rama arriti nje qellim: Sot ne rrjetet sociale te gjithe flasin vetem per veshjen e tij dhe jo per zgjedhjet (pak a shume) njepartiake, gjendjet teper te rende politike ne Shqiperi, deshtimet me premtimet per hapjen e negociatave, shitjen/blerjen e votave, skandalet e botuara ne gazetat gjermane… Nese ky ka qene qellimi i vertet – bravo Rama, i keni dhene popullit nje loder te mire ne dore!

(P.S. – Qendrim personal!)