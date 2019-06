Basha del në deklaratë: 85 për qind e shqiptarëve braktisën Edi Ramën

Kryetari i PD Lulzim Basha doli ne nje deklarate per median ne lidhje me zgjedhjet e 30 qershorit.

Ai tha se ky proces farse tregoi se shqiptaret e kane braktisur Edi Ramen. “Shqiptaret e braktisen Edi Ramen, me shume se 85 per qind nuk dolen ne votime ndersa qeveria e Edi Rames pesoi rezultatin me te keq nga 2015 dhe 2017”, tha Basha.

Ai beri me dije se pjesemarrja ishte nje rekord i ulet megjithe kercenimet dhe shantazhin ndaj me shume se 150 mije punonjesve te administrates.

Basha theksoi se Shqiperia shenoi me 30 qershor modelin e panjohur kudo ne bote ku nje mazhorance vete voton, vete konkuron, vete numeron dhe nuk ka asnje kundershtar perballe.