Sulmi ndaj KZAZ 19 në Dibër, 12 në pranga dhe 39 në kërkim

Pas sulmeve të ndodhura në KZAZ të disa bashkive të djathta, ku militantë të PD bashkë me zyrtarë të lartë të saj janë përpjekur të dëmtojnë subjektet dhe materialet zgjedhore policia ka nisur arrestimet.Dibër

Policia e Dibrës ka arrestuar 12 persona, 39 të tjerë janë shpallur në kërkim, si të dyshuar për sulmin ndaj KZAZ nr. 19, në qytetin e Peshkopisë

Arrestimi i tyre u bë pasi më datë 28 Qershor 2019 rreth orës 21.00, këta shtetas në bashkëpunim me njëri-tjetrin dhe me persona të tjerë, janë grumbulluar pranë KZAZ Nr. 19, e cila ndodhet në ambientet e palestrës së shkollës “Nazmi Rushiti” në qytetin e Peshkopisë.

Protestuesit kanë përdorur sende të forta, kapsolla dhe bomba molotov në drejtim të KZAZ-s, si dhe në drejtim të punonjësve të Policisë që ishin të vendosur me shërbim.

Policia ka arrestuar në flagrancë 12 shtetas, konkretisht:

• K.U., 29 vjeç, banues në fshatin Pollazhan

• M.Gj, 29 vjeç, banues në fshatin Ushtelenxë

• A.K, 55 vjeç, banues në fshatin Kandërr

• F. V., 54 vjeç, banues në Peshkopi

• A. K., 23 vjeç, banues në fshatin Kandër

• E.K., 25 vjeç, banues në fshatin Kandër

• J. K., 31 vjeç, banues në fshatin Kandër

• I. K., 52 vjeç , banues në fshatin Kandër

• O. Z., 32 vjeç, banues në fshatin Ushtelenxë

• E. B., 32 vjeç, banues në fshatin Kandër

• L.Z., 42 vjeç, banues në fshatin Ushtelenxë

• A. B., 61 vjeç, banues në fshatin Rashnapojë.

Për këtë ngjarje, janë shpallur në kërkim edhe 39 shtetas të tjerë .

Materialet procedurale në ngarkim të autorëve të sulmit i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Dibër, për veprat penale: ‘’Shkatërrimi i pronës me zjarr’’, ’’Kundërshtimi me dhune i punonjësve të policisë rendit publik’’ dhe ‘’Dëmtimi me dashje i materialit zgjedhor”, parashikuar nga neni 151/2, dënimi nga 5 deri në 15 vjet, Neni 236/2 dënimi me gjobë, ose burg deri në 7 vjet dhe Neni 326/a dënimi me burg nga 6 muaj deri ne 5 vjet.

Policia e Dibrës nën drejtimin e Prokurorisë po vijon veprimet për të zbardhur rolin dhe aktivitetin e tyre apo personave të tjerë të implikuar.

Policia e Shtetit siguron qytetarët se është tërësisht e angazhuar dhe ka marrë të gjitha masat për të garantuar procesin zgjedhor, duke goditur me ashpërsinë e forcës së ligjit çdo individ që përfshihet në aktivitet kriminal.