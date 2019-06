Goditet gazetari në mes të Dibrës, Meta reagon për ngjarjen

Dënoj me forcë dhunën fizike të ushtruar nga punonjës të Policisë së Shtetit ndaj gazetarit të "News 24", z.Enver Doçi, i cili ishte në krye të detyrës.Duke i uruar shërim të shpejtë, shpreh solidaritetin e plotë me z.Doçi dhe të gjithë gazetarët që me guxim, kurajo e profesionalizëm i shërbejnë interesit publik përmes fakteve dhe të vërtetave.Apeloj zbardhjen e plotë dhe hetimin me përgjegjshmëri maksimale të kësaj ngjarjeje të rëndë duke përsëritur thirrjen e tij për ndëshkimin e të gjithë autorëve të dhunës, shantazhit, kërcënimeve e presionit ndaj gazetarëve.Liria e medias është kusht i pazëvendësueshëm për garantimin e të drejtave të njeriut në një shoqëri demokratike.