Gazetari i “News 24” tregon përplasjen me policinë në Dibër

Policia e Dibrës ka dhunuar korrespodentin e News24 Enver Doçi gjatë kohës që ai ushtronte detyrë, raporton ky televizion.

Doçi po filmonte disa persona që po shoqëroheshin në komisariat, në kohën që ai është goditur me tytën e pistoletës në këmbë dhe në krahë nga disa policë.

Policia i ka thyer edhe telefonin në të cilin ai po filmonte momentin e arrestimit.

“Isha në bulevardin e Dibrës, po pija kafe me disa shokë, u mora leje. Në momentin që u çova nga kafja, erdhën disa persona me kallash, zbritën me shpejtësi dhe arrestuan disa persona. Unë nxorra celularin dhe po bëja regjistrimin. Ata më panë që isha duke regjistruar, ma kapi telefonin dhe ma hodhi në tokë.

Unë i thash jam gazetar. Më goditi me tytën e armës në këmbë dhe krah. Në momentin që më goditi i ra edhe karikatori i armës në tokë. Një tjetër në atë moment më shkeli me këmbë telefonin. Më morën telefonin dhe badge-n e gazetarit, janë në polici”, tha korrespodenti i televizionit.

Gazetari Doci i është drejtuar spitalit për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore.