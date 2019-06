Rama firmos shkarkimin e kryebashkiakut të Vaut të Dejës: Kush e ndjek, do ketë të njëjtin fat

Pak ore pasi ministri i Brendshem Sander Lleshaj paralajmeroi shkarkimin e kryebashkiakut te Vait te Dejes, Kryeministri Edi Rama e ka bere kete fakt.

Ne nje postim në Twitter, Rama kercenon edhe kryetaret e tjere te bashkive se do ta pesojne njesoj ne rast se pengojne procesin zgjedhor:

Postimi i Rames:

Zef Hila, haxhiqamilisti i Vaut të Dejës, jo vetëm u shkarkua po do të ndiqet penalisht, për aktin barbar të djegies së shkollës dhe djegies së materialeve zgjedhore! Kush do ta ndjekë shembullin e tij, do të ketë të njëjtin fat dhe do të përballet me drejtësinë👊