Ministri Lleshaj urdhëron shkarkimin, reagon Kryetari i Bashkisë Vau i Dejës

Pak minuta më patë ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj, kërkoi shkarkimin e kryetarit të bashkisë së Vaut të Dejës, Zef Hila.

Ky vendim erdhi pas ngjarjes së ndodhur mbrëmë ku KZAZ 6 në Bushat, që u dogj bashkë me materialet zgjedhore.

Kujtojmë se ditën e sotme është arrestuar Alfred Hila, 51 vjeç vëllai i kryetarit të Bashkisë Vau i Dejës.

Në një telefonatë direkte për Report TV, Hila u shpreh se nuk është marrë me organizimin e protestës, protestuesit kanë protestuar si qytetarë të lirë.

“Unë nuk e kam dëgjuar. Unë nuk kam asnjë lloj informacion por di që protestat në Vaun e Dejës kanë qen të qeta dhe nuk ka pasur incidente. Protesta e djeshme nuk është organizuar nga Bashkia e Vaut të Fejës, por nga Alaenca për Mbrojtjen e Demokracisë të Vaut të Dejës. Unë e them me përgjegjësit të plotë se nuk jam marrë me oganizim të protestë. Porositë kanë qenë që protestat të jenë të qeta dhe paqësore. Unë jam kryetar i bashkisë, i zgjedhur. Nuk kam qenë pjesë e protestës. Të gjitha ata kanë protestuar si qytetarë të lirë. Ata kanë të drejtën e tyre. Aq më tepër kemi një dekret të presidentit dhe çdo njeri ka të drejtën e tij. Të gjitha kanë qenë jashtë orarit të punës. Ministri është disinformuar në raport me kryetarin e bashkisë”, tha Hila.

Lleshaj shtoi se të njëjtin fat me të Hilës, do të ketë kushdo tjetër që do të guxojë të pengojë zgjedhjet apo të dëmtojë materialet zgjedhore.