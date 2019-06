Deklarata e Lleshit/ Ja pse Edi Rama nuk i shkarkon dot kryebashkiakët

Gjatë ditës së sotme ministri Lleshi ka paralajmëruar në një dalje për mediat edhe shkarkimin e kreut të Bashksië së Vaut të Dejës Zef Hila.

Por siç duket Ministri i Brendshëm nuk e ka lexuar mirë lgjin.

Në nenin 42 të ligjit 86, 52, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, janë parashikuar rastet e shkarkimit të kryetarëve të bashkive ose të komunave. Pra, Këshilli i Ministrave, jo kryeministri, ka të drejtën e shkarkimit të një kryetari bashkie apo komune në tre raste: në rastin kur kemi të bëjmë me shkelje të rënda të Kushtetutës dhe të ligjeve, në rastin kur ky titullar është dënuar me një vendim të formës së prerë të një gjykate, ose në rastin kur propozohet nga këshilli përkatës për shkarkim për mosparaqitje në detyrë për në periudhë me shumë se tre muaj.

Dhe nëse shkojmë më tej në shpjegimet ligjore nëse Hila ka protestura ai thjesht ka zbatura një dekrete të Presdientit të Republikës. Pra edhe shkelje të rëndë kushtuese nuk kanë bërë, sepse ka nje dekret te presidentit qe nuk ka zgjedhje e dt 30 por ne datë 13 tetor.