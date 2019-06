Rama-Metës: Baba Haxhiu u ngjall, po zgjedhjet nuk i pengon dot

Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish përmes një statusi në facebook, lidhur me dekretin e Presidentit për datën e re të zgjedhjeve.

Rama i ka vendosur një sërë epitetesh Metës duke e quajtur “Haxhi Qamili”, “Qametaj” dhe “Baba Xhike”. Sipas tij “zgjedhjet e 30 qershorit nuk i vret dot data e re e caktuar nga Presidenti”.

Kryeministri Rama në Facebook:

Haxhiu, ai i pari, Qamili pra, mbante në xhep një vulë,e cila ishte nje togëz rripi që trimat e tij e kishin plaçkitur, mes shumë sendesh të karvaneve tregtare. Mbi të shkruhej greqisht “Kompani kafeje Export-Import” dhe dekretet e Haxhiut vuloseshin me të, pa e ditur as ai vetë ç’shkruhej mbi të! Ndërsa Haxhiu tjetër, Salvatori ynë Qametaj ose ndryshe, Presidenti ynë në shkarkim e sipër, e di çfarë shkruhet mbi Vulën e Republikës, po s’di hiç çfarë bën me dekretet për llogari të Saliut, Lulit e Monikës.

Baba Haxhiu u ngjall, po zgjedhjet nuk i vret dot dhe data e re e Baba Xhikes është një arsye e fortë më shumë, për të votuar të dielën, më 30QERSHOR; qetësisht e vendosmërisht, si shqiptarë pa dallim e as ngurrim, kundër karnavaleve të politikës pa din e as iman.