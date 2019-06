Presidenti Ilir Meta dekreton datën e re të zgjedhjeve: Pse zgjodha 13 tetorin

Presidenti i Republikes Ilir Meta doli ne nje deklarate per media duke publikuar dekretin per daten e re te zgjedhjeve lokale ne vend.

13 tetori eshte data qe presidenti ka caktuar si date per mbajtjen e zgjedhjeve. Meta tha se kjo date eshte zgjedhur prej tij me qellim qe palet te sigurojne nje pjesemarrje gjitheperfshirese ne kete proces.

Presidenti deklaroi se data 13 tetor eshte zgjedhur prej tij per ti dhene shans vendit per te perfituar ne lidhje me integrimin ne BE, pasi sipas Metes, me 17 tetor merret vendimi lidhur me hapjen ose jo te negociatave mes Shqiperise dhe BE-se.

Dekreti i presidentit u firmos pasi Meta zhvilloi diten e sotme takime me faktoret politike ne vend dhe me ambasadoret ndersa kryeministri Edi Rama refuzoi te takohej me te me argumentin se ishte ne fushate.