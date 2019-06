Ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj duke reaguar për djegien e një KZAZ-je np Shkodër, thotë se ligji do të veprojë.

Ministri Lleshaj ne twitter:

Përsëri sulmohet me molotov një shkollë në Shkodër, si shenjë skizofrenie politike e PD për të penguar zgjedhjet. Kryetarët pa mandat nuk mund të mbajnë peng bashkitë me molotov. Ligji do të veprojë!