Basha i përpiktë në Presidencë, nis takimin me Metën

Kryetari i opozitës Lulzim Basha ka mbërritur në orën 9:00 në Presidencë për t’u takuar me kreun e shtetit lidhur me krizën politike dhe në përgjigje në ftesës që iu bë dje.

Një ditë më parë, kryeminsitri Rama zgjodhi të refuzojë ftesën për takim me justifikimin se është i zënë me fushatën. Por pavarësisht refuzimit, Presidenti tha se mbetet i hapur për një takim me të deri sot në orën 13:00.

Duke respektuar orarin e vendosur në letrën dërguar Ramës, Kreu i Shtetit, Ilir Meta ka shkuar në ambientet e Presidencës që në orën 05:00 të mëngjesit.