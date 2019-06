Rama paralajmëron, Meta do firmosë dekret për shpërndarjen e Parlamentit, ose datën e zgjedhjeve

Kryeministri Edi Rama ka paralajmeruar nje dekret te mundshem nga presidenti Ilir Meta per shperndarjen e parlamentit ose do te dekretoje nje date te re per mbajtjen e zgjedhjeve lokale.

“E meqë ra llafi tek loja e letrave të Ilir Metës, ju kam thënë pas antidekretit se pas asaj çrmendurie pres edhe nje tjetër.

Se ç’kam një ndjesi që do ta bëjë, po për këtë do flasim nga e hëna e më tej se tani kemi vetëm një punë: Zgjedhjet në 30 qershor😉🇦🇱#KrenarpërPS🌹”, shkruan Rama ne faqen e tij ne twitter.