Miss Serbia bën shqiponjën me duar gjatë sfilatës në Kosovë (VIDEO)

Në një organizim në Kosovë të titulluar ‘Miss Freedom of the World’, kanë marrë pjesë vajza nga vendet e ndryshme të rajonit por jo vetëm, madje nuk mungonte as Missi i Serbisë.

Teksa po sfilonte, veshur ne me fustan të kuq sikundër dhe vajzat e tjera Miss Serbia ka vendosur të bëjë një gjest që habiti të gjithë.

Bjondia bukuroshe ngiti duar lart dhe bëri shqiponjën. Këtë gjest modelja e ka përsëritur edhe teksa po jepte një intervistë duke u shprehur se ky veprim shpreh respekt ndaj Kosovës dhe shqipëtarëve.

“Është formë respekti, për mua është normale ta bëj”, tha Missi.

Bukuroshja madje ka bërë fotografi ku shhet në mes të Miss-it nga Kosova dhe asaj nga Shqipëria.