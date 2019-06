Marina Vjollca ka një problem serioz

Marina Vjollca dhe bashkëshorti i saj, Getoar Selimi prej disa ditësh janë duke kaluar pushimet e ëndrrave.

Ata ndodhen në parajsën mbi tokë, Barbados dhe duket se po i shijojnë në maksimum këto ditë relaksi.

Marina Vjollca ka preferuar që gjatë këtyrë ditëve të jetë mjaft aktive edhe në rrjetet sociale dhe shpesh ndan me ndjekësit momentet më pikante.

Mëngjesin e sotshëm ajo publikoi një video ku tregon pamjen e mahnitshme me të cilën është zgjuar, por bukuroshja ka një problem serioz. Duket se ajo nuk është mësuar ende me ndryshimin e orës dhe është zgjuar me orën e Shqipërisë.

“5:14, zgjohem sikur jam në Tiranë”, shkruan prezantuesja në mbishkrimin e fotos.

Vendi ynë dhe Barbadosi kanë një ndryshim kohor prej 6 orësh dhe mund të themi se Marina nuk ka aspak faj për këtë mospërshtatje.