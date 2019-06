Rama ndryshon vendin e takimit, kuksianët marrin masat që ta presin me protesta

Pavarësisht se ka ndryshuar axhendën e takimit elektoral në Qarkun e Kukësit, konkretisht vendin ku do të zhvillohet ky eveniment nga ana e PS-së, Bashkia e qytetit Veri-Lindor me sa duket I ka marrë të gjitha masat që ashtu sikurse në të gjitha qytetet e vendit, edhe atje kryeministrit të pritet me protesta.

“Te nderuar banore te Kukesit, pavaresisht bindjeve, Partia Demokratike Dega Kukes, ju fton te jeni pjese e marshimit te madh protestues ne Mbrojtje te Demokracise! Aleanca Qytetare per Mbrojtjen e Demokracise ju fton ne marshimin e madh! Ne oren 16.oo nga Kukesi nisim uraganin e madh: Rama ik!”, shkruhet në njoftimin e degës së PD-së në Kukës.

Ndërkohë Faxweb.al ka siguruar edhe shkresën me të cilën PD I është adresuar Policisë për të marrë lejen e këtij tubimi. Leja është marrë për një afat kohor prej 8 orësh, përkatësisht nga ora 14:00 deri në orën 22:00.