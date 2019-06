Pasi iu bllokuan llogaritë bankare, Loredana…

Loredana përdor vetëm para kesh!

Ky është reagimi i reperes pas lajmit se prokuroria në Zvicër i ka bllokuar të gjitha llogaritë bankare të reperes, në lidhje me hetimin për skandalin e mashtrimit të çiftit zviceran!

Ky veprim ndërmerret nga autoritetet kur dyshohet se paratë e saj vijnë nga burime të dyshuara. Reperja ka kërkuar të mos i bllokohen llogaritë, por një gjë e tillë nuk është pranuar.

Dhe çfarë ka bërë Loredana pas këtij vendimi?

Ajo ka publikuar një foto ku shfaqet mjaft tërheqëse ndërsa në trup ka shkruar: “Cash Only!”

Kjo duket sikur do të thotë se nuk i intereson aspak që i janë ngrirë llogaritë, por mund të jetë edhe ndonjë titull i projektit të ri!

Hetimet mbi skandalin do të zgjasin me muaj dhe deri sa të konfirmohet burimi i parave të Loredanës, kjo e fundit nuk do të mund t’i përdorë dot, të paktën ato që ka në bankë!