Kryebashkiaku i PD: Në 30 qershor s`ka zgjedhje, do ti them qelisë hapu

Kryebashkiaku i Mallakastrës, Agron Kapllanaj i ftuar në RTV Ora u shpreh se do të futet në burg në 30 qershor dhe nuk do të lejojë zhvillimin e zgjedhjeve.

Kapllanaj: Në datën 30 unë dua të futem në burg. Nuk do të lejoj zgjedhje në Mallakastër sepse do të zbatoj ligjin. Do të zbatoj dekretin e Presidentit.

Le të vijnë t’më fusin në burg. E kam për nder të bëj burg për të ruajtur demokracinë. Për të mos lejuar të kthehet diktatura në këtë vend. Dhe unë vij nga një familje që na kanë futur në burg madje na kanë pushkatuar për diktaturën.