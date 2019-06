Filmohet zogu i çuditshëm ngjan si korb po edhe si gorillë

Interneti u habit kolektivisht nga ky korb i cili ngjalli jo pak kuriozitet, duke ofruar teori të ndryshme për të shpjeguar atë pasi prej korbi ka vetëm fytyrën ndërsa duket se këmbët i ka të një krijese tjetër dhe kjo ka trembur dhe madje ka ngallur shumë debat në rrjet në momentin kur është publikuar imazhi.

Për më tepër bëhet fjalë për një video sepse zogu duket edhe kur lëviz me pamjen jashtëzakonisht të çuditshme.



Por duket se në fund të gjithë e morën në sens humori situatën dhe filluan të krahasojnë këmbët e këtij zogu me ato të një gorille e gjithashtu ata filluan të bëjnë meme nga më të ndryshmet me këtë krijesë deri më sot misterioze dhe që ende nuk dihet me siguri nëse është reale apo thjesht një modifikim në internet.