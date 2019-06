Berisha bëri publik denoncimin, reagon kandidati i PS për Bashkinë e Pogradecit

Ish-kryeministri Berisha ka bëri para pak orësh publik denoncimin e një qytetari, ku sipas këtij të fundit disa ditë më parë në Doganën e Qafë Thanës është arrestuar kandidadi i PS për Bashkinë e Pogradecit.

Pas këtij lajmi kandidati, Ilir Xhakolli nëpërmjet një statusi në facebook vetëm pak minuta më parë ka përgenjështruar këtë lajm.

Reagimi i plotë:

“Lidhur me një postim i cili po qarkullon orët e fundit.

Sinqerisht me vjen keq për ju Sali Berisha. Një njeri në moshën tuaj dhe me funksionet që ka pasur, të arrijë në këtë derexhe. Por këtej nga anët tona thonë: Kur njeriu kalon në fazën e fundit të çmendurisë, fillon ha prej për dheri (çfarë të gjejë)



Një këshillë miqësore kam për ty, para se të publikosh diçka pyet paraprakisht sepse u bëre gazi i botës dhe pogradecarët janë duke u tallur me ty.

Nuk do reagoja kundër shpifjes tuaj të ulët, por e kam detyrë morale të informoj qytetarët e Pogradecit. Gjendja juaj mjerane tregon edhe njëherë se 30 Qershori ndan shapin nga sheqeri, midis një politike të vjetër dhe shpifëse dhe politikës tonë për ti dhënë fund njëherë e përgjithmonë kësaj situate në 30 Qershor”!